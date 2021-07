Compétions interclubs 2021-2022 : le tirage au sort au plus tard le 15 août

Le Comité exécutif (CE) de la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé lundi que le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la saison 2021-2022 sera effectué "au plus tard" le 15 août, alors que le coup d'envoi sera donné le 10 septembre.

Les candidatures pour accueillir les finales interclubs seront ouvertes en novembre 2021, précise la CAF dans un communiqué publié sur son site internet officiel.

Le CE a par ailleurs chargé la commission des compétitions interclubs d'"accélérer" l'étude de faisabilité du projet d'une Super Ligue africaine.

Sur un autre plan, les membres du comité ont appelé à la mise en œuvre des recommandations de l'audit final lancé en mars dernier par la CAF.

Réaffirmant son engagement en faveur de la bonne gouvernance, le Comité exécutif a donné mandat au secrétaire général pour mettre en œuvre rapidement les recommandations de l'audit et explorer les conséquences juridiques des conclusions de ce rapport.

La mise en œuvre de ces recommandations rendra la CAF "plus attractive" pour ses partenaires et sponsors actuels et potentiels, a affirmé le président de la CAF, Patrice Motsepe.

Par ailleurs, la CAF a apporté son soutien au projet d'une Coupe du monde masculine et féminine tous les deux ans, qui a été formulé lors du dernier congrès de la FIFA.

Le Comité exécutif a également pris connaissance des rapports des missions d'inspection organisées par la CAF pour la Coupe d'Afrique des nations 2021 au Cameroun et a été informé de la "bonne progression" des travaux concernant l'achèvement des stades en construction et d'autres infrastructures.

Une dernière visite d'inspection à la mi-août permettra d'évaluer l'état d'avancement du stade d'Olembe et la possibilité d'organiser le prochain match à domicile pour l'équipe nationale du Cameroun dans la fenêtre de septembre 2021.