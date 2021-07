Championnat de France "Open" : l'Algérien Jaouad Syoud sacré sur 200 m brasse

Le nageur international algérien Jaouad Syoud, a remporté lundi la médaille d'or sur 200 m brasse, lors de la 3e journée du championnat de France d'été "Open" en grand bassin (50 m), qui se déroule du 17 au 22 juillet à Dunkerque (France), qualificatif aux Mondiaux 2021 et 2022.

Syoud, sociétaire de l'Olympic Nice, a bouclé la finale "A" de l'épreuve en 2:14.27, devant les deux Français : Emilien Mattente du club de Charleville-Mézières (2:15.13), et Cal Aït Kaci d'Etoiles 92 (2:15.55).

Grâce à cette performance, Syoud (21 ans) est parvenu à égaler le record d'Alger du 200 m brasse, détenu depuis les Jeux Africains 2007 d'Alger par Sofiane Daïd.

Jaouad Syoud réalise ainsi les minima "B" en 200 m brasse, qualificatifs au championnat du monde en petit bassin (25 m), prévu en décembre prochain à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), et au championnat du monde en grand bassin (50 m), programmé en mai 2022 à Fukuoka (Japon).

Il s'agit du cinquième minima "B", réalisé par le natif de Constantine, qualificatifs aux rendez-vous d'Abu Dhabi et Fukuoka, après ceux du 100 m et 200 m papillon, et 200 et 400 m quatre nages.

Syoud a entamé ce championnat de France, en remportant samedi la finale du 100m papillon lors de la première journée, en réalisant un chrono de 52.08, confirmant l'excellente forme dans laquelle il se trouve depuis le début de l'année.

Pour rappel, Syoud, qui a réalisé les minima "B" du 200 m et 400 m quatre nages, et du 100 m et 200 m papillon, a échoué à se qualifier pour les Jeux olympiques Tokyo-2020 (23 juillet - 8 août), en raison des restrictions imposées par la Fédération internationale (FINA), en raison de la pandémie du Covid-19.

Lors du rendez-vous olympique, la natation algérienne sera représentée par le trio : Oussama Sahnoune, Souad Cherouati, et Amel Melih, cette dernière sera le porte-drapeau de la délégation algérienne, au cours de la cérémonie officielle, en compagnie du boxeur Mohamed Flissi.