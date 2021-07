Paiement des impôts par Internet : signature d'une convention entre la DGI et la BEA

La Direction générale des impôts (DGI) a signé une convention avec la Banque extérieure d'Algérie (BEA) portant adhésion de l'administration fiscale au système d'acceptation de paiement en ligne par carte interbancaire (CIB), a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué publié sur son site web.

La cérémonie de signature s'est déroulée mardi au siège du ministère, en présence de son Secrétaire général. Cette convention s'inscrit dans le cadre du lancement du nouveau portail numérique de la DGI "Moussahama'tic" qui vise à élargir l'assiette fiscale et à contribuer à l'amélioration des relations entre l'administration et les contribuables, en simplifiant et en dématérialisant les procédures au profit des opérateurs économiques.

Le portail "Moussahama'tic" est dédié aux contribuables immatriculés relevant des infrastructures fiscales qui ne sont pas dotés du système d'information "Jibaya'tic".

Il permettra notamment de faciliter les démarches administratives et de simplifier l'accomplissement des obligations fiscales des contribuables en leur permettant de déclarer et de payer leurs impôts et taxes en ligne.

Ainsi, les contribuables porteurs de carte CIB ou de la carte Edahabia ont la possibilité de payer leurs déclarations en accédant à leur espace privé sur le portail "Moussahama'tic", selon le communiqué mettant l'accent, dans ce cadre, sur la contribution et le soutien de la BEA, la SATIM et le GIE-Monétaire pour la mise en place de ce nouveau dispositif.

Dans un premier lieu, les services du portail seront implantés au niveau de deux sites pilotes : les directions de wilaya d'Oran Est et d'Oran Ouest.

Le communiqué note également que les services du portail "Moussahama'tic" sont gratuits et permettent des échanges de données "sécurisés"