Aïd el-Adha : Sensibilisation à l’hygiène après le sacrifice

Le ministère de l’environnement a engagé, en collaboration avec le mouvement associatif, une campagne de sensibilisation au respect des règles d’hygiène durant et après le sacrifice du mouton à l’occasion de la célébration de Aïd el-Adha. Depuis plusieurs jours déjà, des conseils sont prodigués au sein des quartiers pour rappeler les bons gestes à adopter pour protéger l’environnement et faciliter la tâche des agents de collecte et de propreté.

« C’est le Conservatoire national de l’environnement qui s’est chargé en collaboration avec le mouvement associatif d’organiser la sensibilisation à respecter d’une part, le protocole sanitaire mais aussi des conseils pour célébrer l’Aïd proprement », explique Nadia Chenouf, inspectrice générale au ministère de l’environnement sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

Des points de collecte des peaux de moutons

Cette campagne de sensibilisation a ciblé la prise en charge des produits et déchets issus de l’abatage. « Les citoyens doivent les mettre dans des sacs biens fermés et mettre les peaux de moutons dans les lieux mis en place pour leur collecte », indique la même responsable qui affirme qu’un travail en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de l’Industrie a été lancé pour la valorisation de ces peaux. La Chaine 3 illustre cette opération par un reportage réalisé son correspondant local à Ghardaïa. Cela fait quatre ans que la wilaya s’organise avec la population pour récupérer ces toisons.