La solidarité en fête : des femmes âgées passent l’Aïd dans une atmosphère de joie et de convivialité

Les femmes résidentes à la maison des personnes âgées "Essalam" d’Oran ont célébré le premier jour de l’Aid El Adha, dans une atmosphère de joie qui les a fait oublier le manque de la chaleur familiale, et ce, dans le strict respect des mesures préventives contre la propagation du coronavirus.

Les résidentes de cette maison, au nombre de 53 femmes, y ont passé d'agréables moments dans la communion et la convivialité, autour du rituel du sacrifice de plusieurs moutons, qui leur a procuré des moments de bonheur et de joie, reléguant au second plan les tourments de leur vécu et souvenirs du passé lorsqu’elles étaient au milieu des leurs ou encore lorsqu’elles étaient encore jeunes et enfants.

Tout a été fait pour fêter l’Aïd El Adha comme il se doit, grâce à cette initiative du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et des services de la wilaya d’Oran , aux côtés des bienfaiteurs, comme l’a constaté l’APS sur place, qui a vu des résidentes de la maison des personnes âgées, issues de plusieurs wilayas du pays passé des moments agréables, en cette matinée de l’Aïd, dans une ambiance marqué par le sacrifice des moutons qui leur été réservés.

La maison des personnes âgées (femmes) de la cité "Essalam" a bénéficié de 17 moutons et tous les moyens nécessaires à l’occasion de cette fête religieuse et sociale qui leur a rendu le sourire, a déclaré, à l’APS, le directeur de l’action sociale, Mohamed Améziane Fedala, expliquant que l’ensemble des établissements sociaux y compris "Diar Errahma" de Misserghine, la maison des personnes agées (hommes) ont eu droit à un quota de moutons pour permettre à cette catégorie sociale de fêter cet évènement religieux dans une ambiance conviviale et de partage.

"Notre espoir est de voir ces résidentes passer la prochaine fête de l'Aid au milieu des leurs et ce, dans le cadre d’une opération d’insertion en milieu familial", a fait remarquer notre interlocuteur, qui a rappelé que sept ( 7) résidentes ont déja été réinsérées l’année passée, après que leurs familles aient été sensibilisées pour s’occuper d’elles, signalant que l’opération d’insertion se poursuit à travers les enquêtes qu’effectuent les services spécialisées de sa direction.

"La joie de ces pensionnaires réside dans leur participation dans la préparation des mets et plats populaires propres à cet évènement, ce qui les met dans une ambiance festive et conviviale, très particulière" a souligné, pour sa part, la directrice de la maison des personnes âgées de haï "Essalem", Sebou Nabila.

Avant de se départir, Saadia, une pensionnaire, a souhaité transmettre via l'APS ses vœux à l’occasion de l’Aïd El Adha au peuple algérien, saluant au passage "les efforts de l’Etat dans la prise en charge des personnes agées, qui agit , dans ce cadre à leur solidarité, et qui leur offre toutes les conditions nécessaires pour qu’elles ne sentent pas esseulées et qu’elles puissent vivre dans une atmosphère familiale".