Benbouzid : la situation épidémiologique est préoccupante et la vaccination est la seule solution efficace face au Covid-19

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a qualifié mercredi la situation épidémiologique en Algérie, marquée récemment par une forte hausse des contaminations au Covid-19, de "préoccupante", affirmant que "la vaccination demeurerait la seule option pour lutter contre la pandémie".

S'exprimant lors d'une réunion en visioconférence avec les directeurs de la santé de wilayas (DSP), Pr Benbouzid a souligné que la situation sanitaire était "préoccupante" en Algérie, en raison de la propagation du Coronavirus, soutenant que la vaccination demeurerait la solution la plus efficace pour lutter contre la pandémie, tout en appelant les citoyens à faire preuve de vigilance et de respect stricte des mesures de prévention.

M. Benbouzid a également exhorté les directeurs de la santé à "davantage de mobilisation" et à "œuvrer à surmonter cette circonstance", exprimant sa reconnaissance et sa gratitude pour les efforts consentis par les différents responsables du secteur.

Aussi, a-t-il appelé les DSP à la nécessité d'actualiser "les informations sur les besoins de chaque wilaya en oxygène, à travers la plateforme électronique de la Cellule d'oxygène, créée récemment par le Premier ministère, afin de faciliter leur approvisionnement en cette substance vitale en temps opportun et de préserver la santé et la vie des malades.

Le ministre a également fait savoir qu'un opérateur privé allait se lancer "prochainement" dans la production de cette substance vitale, ajoutant que l'Algérie avait acquis les concentrateurs de Chine et devront être réceptionnés "vendredi ou samedi prochains".

Il a dit s'attendre à un nombre plus grand de citoyens vaccinés dès vendredi prochain à la faveur de la réception d'une nouvelle cargaison de vaccins en provenance de Chine.

M. Benbouzid avait annoncé que le ministère réceptionnera quatre (04) millions de doses de vaccins en juillet courant.

Pour sa part, le porte-parole du Comité de suivi de l'évolution de la pandémie de Coronavirus, Djamel Fourar a annoncé que le ministère réceptionnera prochainement près de trois (03) millions de doses de vaccins anti-Covid-19 par mois, ce qui garantira la poursuite, de façon confortable, de la campagne de vaccination.

Parallèlement à la campagne de vaccination, M. Benbouzid a indiqué lors d'une rencontre, mercredi, avec les cadres du secteur qu'"un grand hôtel" sera réservé dans chaque wilaya touchée pour la prise en charge des malades souffrant de manque d'oxygène.

Le ministre a fait savoir que l'Armée nationale populaire (ANP) dotera le secteur d'un hôtel sis à Ben Aknoun, d'une capacité de 120 lits et équipé de respirateurs.

M. Benbouzid a instruit les directeurs de son secteur de redoubler le nombre des médecins réanimateurs, d'établir un contact direct avec la cellule relevant du Premier ministère via la plateforme numérique, de sécuriser les respirateurs en mobilisant des agents paramédicaux et des surveillants pour rationaliser l'utilisation de ces appareils et préparer un plus grand nombre de lits.

1298 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19) et 23 décès ont été enregistrés mardi en Algérie.

