Pétrole : les prix restent en hausse

Les prix du pétrole restent en hausse mercredi malgré l'augmentation des stocks de brut aux Etats Unis annoncée dans la publication de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait 72,12 dollars à Londres, vers 15H50 GMT, soit en hausse de 3,99% par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, gagnait 4,43% à 70,18 dollars. Les réserves commerciales de pétrole brut aux Etats-Unis ont crû la semaine passée, a indiqué mercredi l'EIA, mettant fin à huit semaines consécutives de baisse, alors que le marché attendait un nouveau repli marqué.

"Il est peu probable que le pétrole plonge davantage dans un avenir proche", avaient estimé plus tôt dans la journée les analystes de JBC, et ce malgré la décision prise dimanche par les membres de l'Organisation des pays exportateurs et leurs alliés (Opep+) d'une relèvement graduel de la production de 400.000 barils par jour chaque mois à partir d'août.

Les analystes de JBC ont calculé un déficit de brut "jusqu'à la fin de l'année, avec une moyenne proche d'un million de barils par jour entre août et décembre".