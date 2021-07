Réunion du G20 : le changement climatique et la préservation de l'eau en point de mire

Le changement climatique et la gestion durable de l'eau sera au menu d'une réunion de deux jours des ministres de l'environnement des Etats membres du G20, qui se tiendra à Naples (Italie)

Selon un communiqué du G20, les principaux sujets de discussion seront les suivants : "la lutte contre le changement climatique, l'accélération de la transition écologique, la conciliation des flux financiers avec les objectifs de l'Accord de Paris (2015), les possibilités de relance durable et inclusive permises par les solutions technologiques innovantes du secteur de l'énergie, et la construction de villes intelligentes, résilientes et durables".

Le sommet des dirigeants du G20 est prévu les 30 et 31 octobre prochains à Rome.

Le G20 - composé des 19 premières puissances économiques mondiales et de l'Union européenne - comprend l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Argentine, la Turquie, l'Australie, le Brésil, la Chine, l'Indonésie, la France, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, l'Inde, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon, le Canada, le Mexique, la Russie, l'Arabie saoudite et l'UE, ainsi que le FMI et la Banque mondiale.

"Le G20 est le forum international qui réunit les principales économies du monde. Ses membres représentent plus de 80% du PIB mondial, 75% du commerce mondial et 60% de la population de la planète", selon le site web de cette instance.