Les accidents routiers aurait coûté un peu plus de 60 milliards de dinars depuis le début de l'année 2021

La facture des accidents routiers représente une lourde charge à la fois pour les acteurs socioéconomiques concernés et pour l'Etat, avec un nombre important de décès dont l’Etat en prend le gros des charges financières.

« Un peu plus de 60 milliards de dinars est le coût des accidents de la route, sur l’ensemble du territoire national enregistré en fin mai 2021 », a révélé Nacer Sayèss, PDG de la Société nationale d’assurance (SAA), à Rym Boukadoum de la chaine 3 de la RAdio Algérienne.

L'intervenant a fait savoir qu’« il y a une nette recrudescence des accidents de circulation, à hauteur de 30%, comparativement à 2020, et que le cout global estimé au niveau de la SAA, dépasse les 60 milliards de dinars en fin mai 2021 ».

Dans le même propos, Hassen Khelifati, premier vice-président de l'Union Algérienne de l'Assurance et de la Réassurance (UAR), explique que beaucoup de morts ne sont pas recensés, et que l’Etat s’en occupait. « Il y a le coût financier qui est pris en charge par les assureurs, mais le chiffre le plus important est pris en charge par l’Etat directement chaque année avoisinant chaque année un (01) milliard de dollars ». Reportage.