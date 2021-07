Pegasus : la complaisance de l'Occident a conduit le Maroc à tout s’autoriser

L'Association française des Amis de la RASD (AARASD) a estimé que le sentiment d'impunité et de complaisance de l'Occident avec le Maroc a conduit ce pays à tout s’autoriser, appelant la France, ciblée par les attaques d'espionnage des services marocains, à prendre des mesures.

L'affaire Pegasus, révélée par le travail d’investigation d’un réseau de journalistes associé à Forbidden Stories et à Amnesty International a démontré que le Maroc était au centre d’un dispositif d’espionnage particulièrement efficace dont les cibles principales sont la presse marocaine, les opposants au régime (marocains et sahraouis) et la France.

"L’association des Amis de la RASD s’en est particulièrement émue. Plusieurs de ses militants et proches amis sont concernés et piratés par le Maroc dans toutes leurs communications", a indiqué l'association dans un communiqué.

A ce titre, elle estime que le "sentiment d'impunité et complaisance ont conduit le Maroc et ses autorités à tout s’autoriser au nom de cette cause considérée comme sacrée".

"L'ami marocain" que peu de démocraties occidentales osent mettre en cause serait-il incapable de maîtriser les relations avec ses voisins tant que ces derniers n’approuvent pas son occupation du Sahara occidental ?", lance-t-elle.

L'association assure, en outre, que "les autorités marocaines ne se contentent plus d’empêcher en France toute expression sahraouie, elles entendent désormais tout savoir et tenter de tout contrôler de ce qui se rapporte à ce sujet, à quelque niveau que ce soit".

La France membre permanent du Conseil de sécurité et "pays de référence pour le Maghreb" dans l’Union européenne, qui préside ce mois-ci le Conseil de sécurité et prendra la présidence de l'Union européenne (UE) en janvier 2022, "doit prendre la mesure de cette situation", exhorte l'AARASD.

"Il s'agit pour notre pays de cesser de soutenir la cause marocaine dans ces deux instances pour qu’enfin la lutte du peuple sahraoui et du Front Polisario soit entendue et résolue en conformité avec le droit international", explique l'association française.

Selon l'association, des milliers de systèmes de communication sont piratés en toute discrétion et impunité.

"Cette affaire commence à faire la une de tous les médias d’autant qu’un des téléphones du Président de la République (française), celui de plusieurs membres de l’exécutif et d'élus semblent concernés. S’agit-il désormais d’une affaire d’Etat ?", s'interroge l'association.

APS