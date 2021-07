Lamamra examine avec son homologue turc le renforcement des relations d’amitié et de coopération

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté nationale à l’Etranger, M. Ramtane Lamamra a examiné lors d’un appel téléphonique avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu les voies et moyens de renforcement des relations d’amitié et de coopération entre l’Algérie et la Turquie par l’échange de visites de haut niveau et la consolidation des traditions de concertation et de coordination autour des questions d’intérêt commun.

"Lors d’un appel téléphonique avec mon homologue Mevlut Cavusoglu, ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, nous avons affirmé notre détermination commune à renforcer les relations d’amitié et de coopération entre l’Algérie et la Turquie par l’échange de visites de haut niveau, et la consolidation de la tradition de concertation et de coordination autour des questions d’intérêt commun", a écrit le chef de la diplomatie algérienne jeudi dans un tweet.

APS