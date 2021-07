Vaccin anti-covid : Des experts chinois en visite prochainement à l'unité Saidal de Constantine

Des experts chinois effectueront dans les prochains jours une visite à l'unité Saidal de Constantine destinée à la production des vaccins anti-covid, a indiqué jeudi le ministère de l'Industrie pharmaceutique.

Cette réunion a été l'un des axes de la réunion du comité intersectoriel du suivi du projet de la production du vaccin anti-covid-19 tenue ce jour sous la présidence du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.

La coordination et le suivi du projet de production des vaccins russe et chinois a également été au centre de cette réunion, qui s'est déroulée en présence des cadres du ministère de l'Industrie pharmaceutique, de représentants du ministère des Affaires étrangères, de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, du Groupe Saidal et de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), précise le ministère sur sa page Facebook.