Violations des droits humains en Palestine : L’ONU nomme une commission d'enquête

La Présidente du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, Nazhat Shameem Khan, a annoncé jeudi la nomination de trois membres d'une commission d'enquête internationale sur les atteintes aux droits humains dans les territoires palestiniens occupés.

Le 27 mai, ledit Conseil avait adopté une résolution visant à créer une "commission d'enquête internationale et indépendante chargée d'enquêter et d’examiner dans les territoires palestiniens occupés, toutes les violations et atteintes présumées au droit international humanitaire".

Une résolution du Conseil de sécurité exige de la commission concernée de soumettre un rapport annuel sur ses principales activités au Conseil des droits de l'homme à partir de juin 2022.

"Une commission internationale composée de trois personnes a été chargée d'enquêter sur toutes les causes profondes liées aux tensions récurrentes, à l'instabilité et à la prolongation du conflit (au Moyen-Orient), y compris les discriminations et la répression systématiques fondées sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse", ont déclaré les Fidji dans un communiqué.

Selon le communiqué, la Sud-Africaine Navi Pillay, qui avait occupé le poste de Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme entre 2008 et 2014, présidera la commission d’enquête.

Les deux autres membres de ladite commission sont, l’Indien Miloon Kothari, professeur invité à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, et l’Australien Chris Sidoti, expert international en droits de l’homme.

APS