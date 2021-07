L’EN dames en stage du 23 juillet au 3 août à Alger

L'équipe nationale féminine entame à partir de ce vendredi et jusqu’au 3 août prochain un stage de préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF).

Pour ce cinquième stage des Algériennes, l’entraineur national, Radia Fertoul, a convoqué 26 joueuses afin de préparer les prochaines échéances, dont, la Coupe arabe des nations, prévue du 24 août au 6 septembre en Egypte, ainsi que les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022).

Liste des 26 joueuses convoquées :

Gardiennes de but : Rabhi Assia (CF Akbou), Halley Amina (ASE Alger-Centre), Louanas Lamia (JF Khroub)

Joueuses de champ : Benaissa Djamila, Allouache Ouassila (CF Akbou), Benamara Hanene, Ramdani Madina, Ouadah Isma, Houheche Mounia, Takenint Kahina et Hadjar Kenza (AS Sûreté Nationale), Azib Imene, Ournani Khouloud, Bara Fatima, Akli Laeticia et Bahri Ikram (ASE Alger-Centre), Bakli Fouzia, Merrouche Imene, Smail Safia, Bensenouci Abla et Daoui Feriel (FC Constantine), Bekheda Fethia, Benaichouche Rahima et Amriou Sara (JF Khroub), Boudaoud Sara (FF Issy-Les-Moulineaux/France), Chaâbane Lina (FC Fleury 91/France).