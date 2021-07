Pétrole : les prix évoluent très timidement

Les prix du pétrole ont évolué très timidement vendredi donnant plus l'air de rester stables après avoir remonté au cours de la semaine la chute enregistrée lundi.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait 73,80 dollars à Londres, vers 09H30 GMT, en très légère hausse de 0,01% par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois gagnait lui aussi 0,01% à 71,92 dollars.

Le Brent et le WTI sont désormais en terrain positif sur la semaine, une situation difficile à imaginer lundi en fin de séance lorsqu'ils avaient effacé en une seule journée les gains d'un mois et demi, chutant respectivement de 6,75% et 7,50%.

La remontée tout au long de la semaine "montre que l'accord de l'Opep+" trouvé dimanche est bien à même "de soutenir les prix, du moins à court et moyen terme", explique Eugen Weinberg, analyste de Commerzbank.

Après deux semaines de blocage, les treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés via l'accord Opep+ ont finalement convenu le 18 juillet d'un relèvement graduel de la production jusqu'en septembre 2022.

L'accord prévoit que l'ensemble du groupe Opep+ augmente sa production de 400.000 barils par jour chaque mois à partir d'août.

Cette augmentation mesurée de la production "maintient la tension sur l'offre" et l'accord, "souligne l'unité" de l'Opep, a continué M. Weinberg.

De plus, la production hors Opep ne repart pas comme pourrait l'encourager des prix actuellement relativement élevés, laissant pour le moment le marché de l'or noir dans une situation de déficit.

A l'image de celle du premier producteur mondial, les Etats-Unis, restée stable la semaine dernière à 11,4 millions de barils par jour selon des données partagées mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).