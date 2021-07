Belhimer présente ses condoléances à la famille du journaliste Abdelhakim Meziani

Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a adressé, vendredi, un message de condoléances à la corporation de la presse ainsi qu'à la famille du journaliste et producteur Abdelhakim Meziani, décédé jeudi à l'âge de 72 ans.

"J'ai appris avec une profonde tristesse la disparition du journaliste et producteur Abdelhakim Meziani décédé jeudi", a écrit le ministre de la Communication dans son message de condoléances.

Le défunt, qui a eu un long parcours dans le domaine de la culture et de l'information, a occupé le poste de producteur de plusieurs émissions et programmes télévisés culturels et historiques.

Il gravit les échelons passant du poste de journaliste, à celui de rédacteur en chef, chroniqueur avant de devenir éditorialiste de plusieurs titres de la presse écrite et électronique, a ajouté le ministre.

Abdelhakim Meziani a occupé "le poste de directeur central d'Algérie Télécom de 2006 à 2014 et celui de conseiller chargé de la communication et des relations de presse nationales et internationales de différentes institutions et organismes.

Le défunt, a-t-il rappelé, s'est beaucoup intéressé au patrimoine de la musique classique, en occupant le poste de président des associations de la musique andalouse et d'El Fakhardjia pendant plus de 30 ans, de même qu'il a supervisé une école de formation musicale, des concerts de musique et des hommages rendus à de grands maitres de l'art.

Premier fondateur de l'Union algérienne des ciné-clubs en Algérie de 1972-1984, Abdelhakim Meziani a organisé des conférences nationales, régionales et maghrébines pour la formation des dirigeants des ciné-clubs, ce qui a permis le lancement de plus de 600 ciné-clubs à travers le pays, selon la même source.

Il a pris part aux différents congrès et festivals nationaux et internationaux et a remporté plusieurs prix, à l'instar du premier Prix du Syndicat français de la critique de cinéma et du premier prix de la critique cinématographique italienne.

En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication présente "ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt et à la corporation de la presse, priant Dieu le Tout puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort".

APS