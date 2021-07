Covid-19 : confinement total de la daïra de Boghni et fermeture du marché hebdomadaire de Béjaia

Covid-19 oblige, Boghni (Tizi Ouzou) et le marché hebdomadaire de Béjaia ont subi jeudi l’ordre de fermeture d’autorité à compter de vendredi 23 juillet courant.

Un confinement total sera observé, à compter de vendredi, dans les quatre communes de la daïra de Boghni, afin de limiter la propagation du virus de la Covid-19, ont annoncé, jeudi, les présidents des assemblées populaires communales (APC) concernées.

Réunis ce jeudi en vue de décider des mesures à adopter pour faire face à la "recrudescence inquiétante et à l’aggravation de la situation pandémique", les P/APC de Boghni, Assi Youcef, Mechtras et Bounouh, ont décidé, de concert, de confiner leurs communes pour une durée de 15 jours.

Un appel a été lancé, par les mêmes responsables élus à tous les citoyens de leurs communes, pour contribuer à la réussite de ce confinement total qui vise à limiter la propagation du virus de la Covid-19 et donc à préserver des vies.

Et dans le cadre des mesures visant à assurer une bonne prise en charge médicale des personnes contaminées par le nouveau coronavirus, le président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) Youchef Aouchiche, a annoncé la décision prise "en concertation et en collaboration avec les services concernés de la wilaya à leur tête le wali, Mahmoud Djamaa", d’augmenter le nombre de lits dédiés à la pris en charge de ces malades.

Il s’agit de la mobilisation de 30 lits au service des urgences de l’hôpital de Ouadhias, mis en service le 5 juillet courant et de 15 lits de réanimation, au niveau de l'établissement hospitalier spécialisé en cardiologie de Draa Ben Khedda.

M. Aouchiche a annoncé également que les autorités de wilaya ont donné des directives pour la mobilisation de lits pour les malades de la covid-19 au niveau de toutes les polycliniques "afin de réduire la pression sur les établissements publics hospitaliers (EPH) et le CHU", a-t-il dit.

Le président d’APW a fait appel à la responsabilité collective afin de dépasser cette "crise sanitaire", exhortant par ailleurs les investisseurs locaux à aider l’APW à trouver des fournisseurs de concentrateurs et générateurs d’oxygène, rappelant que cette institution élue a dégagé un montant de 40 millions de DA pour l’acquisition de ce matériel médical.

C’est aussi dans cette démarche de responsabilité collective pour faire face à la pandémie qu'un collectif d'avocats de Tizi-Ouzou a lancé un appel aux citoyens pour qu'ils suspendent "momentanément" les marches à travers tout le territoire de la wilaya afin de limiter la propagation de la pandémie.

Fermeture du plus grand marché hebdomadaire de la ville de Bejaia

Par ailleurs, une décision de fermeture du plus grand marché hebdomadaire de la ville de Bejaia a été émise, jeudi, par la wilaya, afin de parer aux contacts humains du fait de la Covid-19, a annoncé la cellule de communication de la wilaya.

Le marché en question, qui se tient deux fois par semaine à hauteur de la cité "Edimco", non loin de l’esplanade du stade de l’Unité Maghrébine, rassemble des dizaines de milliers de personnes et constitue, de ce fait, un lieu propice et potentiel pour la propagation du virus, lequel connaît ces derniers jours une prolifération pour le moins "inquiétante".

Quelque 300 personnes se trouvent actuellement sous traitement dans les différentes structures sanitaires de la wilaya, selon la direction de la Santé et de la Population. Et d’aucuns appréhendent, du fait de plusieurs facteurs, une éventuelle envolée de la pandémie, notamment en raison du relâchement populaire dans l’observation des mesures de protection.

En parallèle, des mesures de même nature ont été décidées envers les administrations qui accueillent du public, les institutions analogues, à l’instar des mosquées, tenues de respecter strictement les mesures barrières, et celles organisant des rencontres et réunions qui rassemble du monde, notamment, les manifestations sportives et culturelles, tenues elles aussi, non seulement d’appliquer un respect strict des protocoles sanitaires mais également de limiter au minimum le nombre de personnes, à y participer.

Il est à relever que quelques mosquées ont reçu des remontrances, voire ont été fermées, à l’instar de celle se trouvant dans le village de Tizi-El-Oued, à Melbou, bouclée pour 10 jours pour des négligences dans l’accueil de ses fidèles.