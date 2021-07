ONU : la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale se tiendra en présentiel à New York

La semaine de haut niveau de la 76ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies se tiendra en présentiel à New York en septembre prochain, a-t-on indiqué vendredi auprès de la présidence de cette instance.

"Des efforts importants ont été déployés pour s'assurer que l'ONU soit en mesure d'accueillir une semaine de haut niveau en présentiel", a indiqué le bureau de la présidence de l’Assemblée générale dans une note envoyée à la presse.

"A mesure que la situation à New York s'améliorait, le président (de l’Assemblée générale) a procédé à une augmentation du nombre de délégués (pouvant être) présents dans la salle de l'Assemblée générale de 1 à 1+1, et pour la semaine de haut niveau à 1+3", précise-t-on dans ce document.

Et d’ajouter que les 193 Etats membres des Nations-Unies "seront désormais en mesure de déterminer leur niveau de représentation au débat général" de la 76è session de l’Assemblée général, prévu à partir du 21 septembre.

"Les dignitaires en visite pourront tenir des réunions bilatérales au siège de l'ONU", selon la même source, qui souligne l'intérêt de la diplomatie en personne.

Par ailleurs, les délégations qui ne pourront pas faire le déplacement à New York en raison des préoccupations liées à la pandémie de Covid-19, auront la possibilité "d'envoyer une déclaration vidéo préenregistrée" qui sera diffusée à la salle de l’Assemblée générale lors des séances du débat général.

"Cette option n'est pas destinée à remplacer la présence en personne, mais plutôt à fournir aux délégations un moyen alternatif de participer, tout en tenant compte de la disparité des implications de la pandémie sur les délégations, notamment en raison de la question de l'équité vaccinale", ajoute-t-on.

L’année dernière, la semaine de haut niveau de la 75è session de l’Assemblée générale s’était tenue principalement de manière virtuelle en raison de la pandémie, les discours et déclarations des chefs d’Etat et de gouvernement lors du débat général étaient pré-enregistrés et diffusés à la salle de l’Assemblée. Seuls les ambassadeurs ou représentants en poste à New York étaient autorisés à être présents sur place.

APS