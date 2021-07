Vaccination anti-Covid 19 : une campagne-pilote de grande envergure en direction des quartiers populaire de la capitale

Le ministère de la Santé a lancé samedi une large campagne-pilote de vaccination contre la pandémie de Covid-19 en direction des différents quartiers populaires de la wilaya d'Alger, sous le slogan "la vaccination, une protection pour tous".

Initiée par la direction de la Santé de la wilaya d'Alger, avec l'aide des personnels médicaux, des cadres et des agents de la Protection civile, cette campagne se veut une opération pilote en direction des quartiers populaires de la wilaya en prévision de sa généralisation à d'autres wilayas du pays, ont précisé les organisateurs de cette campagne.

S'exprimant à l'occasion, le directeur de la santé de la wilaya d'Alger a affirmé que cette campagne visait à "se rapprocher davantage du citoyen, en dépit de l'existence de structures sanitaires de proximité", estimant que "la présence des équipes médicales et des ambulances de la Protection civile au niveau des esplanades de la cité est à même de susciter la curiosité des citoyens et de les inciter à se faire vacciner, et ce pour endiguer la propagation du virus", tout en rassurant quant à "la disponibilité des vaccins en grandes quantités".

Au niveau du quartier populaire d'Alger-centre, une affluence des citoyens, toutes tranches d'âge confondues, a été remarquée avant même le lancement de l'opération de vaccination.

Les responsables de cette opération ont indiqué que cette campagne pilote concerne aujourd'hui trois quartiers populaires de la capitale, en l'occurrence la cité Mahieddine, la cité Ben Talha et la Cité AADL de Reghaia, et se poursuivra dimanche au niveau des grandes cités (Sidi Abdallah, Sorecal à Bab Ezzouar et Dergana).

APS