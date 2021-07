Covid-19 : réception vendredi de 2.400.000 doses du vaccin Sinovac

Un lot de 2.400.000 doses du vaccin anti-Covid 19 « CoronaVac » des laboratoires chinois Sinovac a été réceptionné vendredi, a indiqué ce samedi l’Institut Pasteur d’Algérie sur sa page Facebook.

Ce nouveau lot de vaccin a été acheminé en Algérie par l’Armée nationale populaire (ANP). Les 2.400.000 doses ont été ramenées de Chine via un avion de transport militaire qui a atterri vendredi soir à la base aérienne de Boufarik/1ère région militaire, a affirmé un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

« Cette nouvelle opération, qui sera suivie d'autres opérations similaires pour acheminer d'autres lots de vaccin et de matériels médicaux qui seront reçus dans les jours et semaines à venir en soutien au système national de santé, confirme une nouvelle fois la disponibilité permanente de l'Armée nationale populaire afin de répondre à l'appel de la patrie, servir le peuple algérien en toutes circonstances et accomplir pleinement ses tâches humanitaires », ajoute le même communiqué.

Avec ce nouvel arrivage, l’Algérie porte son total de doses de vaccin réceptionnées à 8,4 millions de doses. Le dernier arrivage, de 1,6 million de doses, a été reçu le dimanche 11 juillet dernier.

À titre de rappel, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière s’est fixé pour objectif de vacciner 70% de la population. Selon les derniers chiffres communiqués, 2,5 millions de personnes ont été vaccinées, alors que la campagne de vaccination a débuté le 02 janvier dernier.