Covid-19 : poursuite de la campagne de vaccination pour les journalistes dimanche

La campagne de vaccination anti-Covid, destinée exclusivement aux journalistes et aux professionnels de la corporation exerçant au sein des secteurs public et privé, se poursuivra dimanche à la Maison de la presse Tahar-Djaout (Alger) et au siège du ministère de la Communication, indique samedi un communiqué de ce ministère.

"Le ministère de la Communication porte à la connaissance des journalistes ainsi que tous les personnels du secteur, aussi bien public que privé, que la campagne vaccinale, lancée vendredi 23 juillet, se poursuivra dimanche 25 juillet 2021 au niveau de la Maison de la presse Tahat-Djaout à partir de 9h00 et au niveau du ministère de la Communication, sis au 33 rue des frères Bouadou, Bir Mourad Rais, à partir de 10h00", précise la même source.

APS