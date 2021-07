M. Lamamra évoque dans un entretien téléphonique avec son homologue tunisien la situation épidémiologique et les efforts pour la contenir

Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra a évoqué samedi lors d'un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Othman Jerandi, l'évolution de la situation épidémiologique et les efforts pour la contenir et se sont consultés sur les sujets d'actualité au niveau de l'Union Africaine.

M. Lamamra a écrit sur son compte personnel tweeter : "Jai discuté aujourd'hui avec mon frère Othman Jerandi, ministre tunisien des affaires étrangères et nous avons examiner l'évolution de la situation épidémiologique et les efforts de la contenir dans les deux pays. Nous nous sommes également consultés sur les sujets d'actualité au niveau de l'Union Africaine".

