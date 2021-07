Tizi-Ouzou : déclaration de 18 incendies en une journée

Un total de 18 incendies a été enregistré, samedi, à travers le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, dont 7 sont éteints, a-t-on appris du directeur local de la protection civile.

Le lieutenant-colonel Abdelhakim Chabour a indiqué que l'ensemble des moyens humains et matériels ont été mobilisés pour l'extinction de ces feux, dont les plus importants sont ceux signalés au niveau des localités de Tadmait (Ouest du chef lieu de la wilaya), Iflissen (Nord), Imsouhal (Est) et Bouhlalou (Nord-Est).

Dans la commune de Tadmait, l'incendie, toujours en cours et qui a nécessité la mobilisation d'importants moyens humains et matériels, a pris le départ à partir d'une décharge sauvage, a souligné ce même responsable.

Cette décharge a été improvisée en pleine forêt du côté de Bouchioua, a-t-on constaté.

Des habitants de cette commune, ont exprimé, la semaine dernière, leur inquiétude quant à la présence de cet énorme dépotoir à proximité de leurs oliveraies, redoutant qu'elle ne constitue un départ de feu.

Ils ont aussi déploré que "rien ne soit fait pour son éradication", alors que certains d'entre eux, ont effectué des travaux de débroussaillement, pour protéger leurs vergers, selon les mêmes témoignages.

Le directeur de la protection civile a signalé que les personnels de l'unité principale de Tizi-Ouzou et de toutes les unités secondaires, ont réquisitionnés, depuis hier vendredi, suite à la canicule qui sévit dans la région (les températures ayant dépassé les 45 degrés), afin d'intervenir rapidement en cas d'incendies.

Il a observé à propos des incendies maîtrisés, que des équipes sont maintenues sur place afin d'intervenir en cas de reprise du feu.

Les moyens de l'ensemble des unités de la protection civile, dont la colonne mobile, qui a intervenu dans l'incendie d'Iflissen, sont aussi mobilisés et appuyés par ceux de la conservation locale des forêts ainsi que ceux des APC qui assurent le ravitaillement en eau, a ajouté le lieutenant-colonel Chabour.

A propos du déroulement des interventions pour l'extinction des incendies en cours, ce même responsable, s'est réjoui de la bonne coordination entre les différents services (protection civile, forêt, communes et Daïras), impliqués dans le dispositif de lutte contre les feux de forêts.

Il a aussi salué les citoyens de la wilaya pour le soutien qu'ils apportent aux équipes d'intervention contre les incendies.

Une évaluation des dégâts des ces feux sera réalisée une fois tous les foyers maîtrisés, selon la même source.

APS