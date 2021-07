Une série de mesures pour assurer le succès de la rentrée universitaire 2021/2022

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a annoncé, jeudi à Alger, une série de mesures visant à assurer le succès de la rentrée universitaire 2021/2022 à travers notamment le renforcement du système numérique d'inscriptions et la publication d'une circulaire relative à l'orientation des nouveaux bacheliers.

"Dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée universitaire et compte tenu de la situation sanitaire que traverse le pays en raison de la pandémie du Covid-19, il a été procédé à la numérisation de l'opération d'inscription dans toutes ses étapes outre l'élaboration et la promulgation d'une circulaire ministérielle relative à la préinscription et l'orientation des nouveaux bacheliers de la session juin 2021", a fait savoir M. Benziane lors de l'ouverture d'une conférence nationale des universités.

Il a précisé que cette circulaire, qui a fait l'objet d'un enrichissement au niveau de l'administration centrale et de larges consultations au sein des établissements de l'Enseignement supérieur, a connu quelques amendements notamment concernant les conditions pédagogiques d'accès à certaines spécialités afin de satisfaire aux vœux des étudiants et de leurs parents, et ce, en calculant une moyenne pondérée prenant en compte la moyenne du BAC et les notes des matières essentielles obtenues dans la filière".

Le ministre a ajouté qu'il a été procédé au maintien de l'orientation sur la base de 6 choix au minimum et 10 au maximum et certaines notes de matières essentielles obtenues dans la filière", outre "le maintien de l'enseignement en modes présentiel et distanciel".

Cette rentrée verra également "l'entrée en service du projet du pôle technologique de Sidi Abdellah à travers le lancement des deux écoles nationales supérieures des Mathématiques et de l'Intelligence industrielle, en attendant la finalisation des autres projets inhérents au pôle (équipements, structures d'œuvres universitaires…) et la mise en place d'un cadre juridique adapté aux spécificités et modalités de gestion du projet", a ajouté le ministre.