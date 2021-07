Décès du journaliste de l'ENTV Karim Boussalem : le DG de la Radio Algérienne présente ses condoléances

Le Directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, adresse un message de condoléances après le décès du journaliste de l'ENTV, Karim Boussalem, survenu, ce dimanche, à l'âge de 49 ans au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou.

Originaire de la commune de Draa Ben Khedda, le défunt, était atteint par la Covid-19 et a été admis au service de réanimation. Il a rendu l'âme, vers 4h00 du matin.

Dans son message, le Directeur général de la Radio Algérienne a écrit : « j’ai appris avec une grande tristesse la nouvelle de la disparition du journaliste, Karim Boussalem. En mon nom et au nom de l’ensemble des confrères et consœurs journalistes de la Radio Algérienne, je présente mes sincères condoléances à son honorable famille».

Les condoléances du ministre de la Communication et du Dg de l’APS

De son coté, le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a présenté ses condoléances les plus attristées et ses sincères sentiments de compassion et de sympathies à la famille du défunt.

«C'est avec une profonde affliction" que le ministre de la Communication le professeur Amar Belhimer a appris le décès du journaliste Karim Boussalem, assistant du Directeur Général de l'ENTV, des suites de la Covid-19 », lit-on dans le message de condoléances.

«En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication présente ses condoléances les plus attristées et ses sincères sentiments de compassion à la famille du défunt priant Dieu Tout Puissant de l’accueillir en Son vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons».

Le défunt journaliste a laissé une empreinte particulière dans le champ médiatique nationale, notamment à la radio nationale et à la télévision algérienne à travers la présentation du journal télévisé et l'animation de nombreuses émissions traitant des questions nationales et internationales dont " Fi dairate edhaou'e" et "El Yaoum Ethamine", a témoigné le ministre de la Communication.

Avec son décès l'Algérie a perdu un de ses jeunes enfants compétents et ambitieux en tout ce qui œuvre pour l'intérêt du pays et à faire avancer la profession du journalisme", a-t-il-ajouté.

Pour sa part, le Directeur Général de l’agence Algérie Presse Services (APS) Fakhreddine Beldi a présenté ses sincères condoléances" et exprimé sa "profonde compassion à la famille du défunt, "priant Dieu Tout Puissant de l’accueillir en Son vaste Paradis".