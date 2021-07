Le niveau des réserves de changes à 44 mds de dollars

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a rassuré dimanche quant au niveau des réserves de changes s'élevant actuellement à 44 milliards USD contre 53 milliards USD fin 2019, insistant sur le principe de non recours à l'endettement extérieur en vue de consolider la souveraineté de l'Algérie, a indiqué dimanche un communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République qui a présidé la réunion périodique du Conseil des ministres tenue à la présidence de la République et qui a vu l'installation officielle du Gouvernement, "a entamé la réunion en souhaitant la bienvenue à messieurs les nouveaux ministres au sein du Gouvernement et la réussite dans leurs missions, appelant ceux reconduits à redoubler d'efforts afin de sortir du mode de gestion axé sur les détails à un mode permettant la création d'une dynamique économique nationale créatrice de richesse, à travers l'intensification de la concertation et de la coordination entre les membres du Gouvernement, en vue de solutions efficientes aux problèmes et préoccupations des citoyens", a précisé la même source.

Le président de la République a rassuré quant à la situation macroéconomique du pays, en l'absence de toute perturbation d'approvisionnement du marché et la capacité de l'Algérie à acquérir tous les moyens nécessaires pour faire face à tout imprévu, avançant pour preuve le non recours de l'Algérie à l'endettement extérieur contrairement aux multiples prévisions fixant la fin de 2020 et le début 2021 comme date de recours à cette mesure.

"Aussi, a-t-il rassuré quant au niveau des réserves de changes s'élevant actuellement à 44 milliards USD contre 53 milliards USD fin 2019", réitérant le principe de non recours à l'endettement extérieur en vue de consolider la souveraineté de l'Algérie et exhortant à davantage de travail pour la pérennisation de cet objectif, selon le document.

APS