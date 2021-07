Covid-19 : arrivée du premier lot de 1050 concentrateurs d'oxygène à usage individuel

Un premier lot de 1050 concentrateurs d'oxygène à usage individuel est arrivé dimanche, en attendant la réception graduelle de 9.000 autres unités dans deux semaines, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Présidant la réunion périodique du Conseil des ministres, le Chef de l'Etat a donné des orientations quant à "la nécessité d'optimiser la gestion du stock et de production d'oxygène" et "l'adoption de la sérénité et du calme face à la forte affluence des patients lors des opérations de répartition de cette substance au niveau des services hospitaliers, d'autant que le taux d'occupation n'excède pas les 56%".

Le Président Tebboune a également ordonné le lancement immédiat "d'une opération d'envergure" de maintenance et de rénovation des infrastructures et équipements d'approvisionnement en oxygène au niveau des établissements hospitaliers et l'acquisition "immédiate" d'unités mobiles de production de l'oxygène en soutien aux grands hôpitaux, ce qui leur permettra "d'autoproduire leurs besoins".

APS