Le Président Tebboune ordonne le lancement de projets de dessalement d'eau de mer dans l'Est, l'Ouest et le Centre

Le président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, le lancement, dans les plus brefs délais, de projets de dessalement d'eau de mer dans l'Est, l'Ouest et le Centre du pays, soulignant la nécessité de poursuivre la coordination entre les secteurs en vue de mettre en place une stratégie efficiente et définitive à même de résoudre la crise de l'eau, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

"Le Président Tebboune a donné des orientations pour procéder, dans les plus brefs délais, au lancement de projets de dessalement d'eau de mer dans l'Est, l'Ouest et le Centre du pays. Des projets pouvant s'élever à cinq grandes stations d'une capacité de production de plus de 300.000 M3/jour chacune", lit-on dans le communiqué.

Il a en outre souligné la nécessité de "poursuivre la coordination entre les secteurs de la Défense nationale, de l'Energie, de l'Agriculture et des Ressources en eau en vue de mettre en place une stratégie efficiente et définitive à même de résoudre la crise de l'eau".

M. Tebboune a également mis en avant également "l'impératif de doter définitivement le secteur d'une politique éclairée sur la base d'un plan coordonné et scientifique de production et de gestion des ressources en eau".

Il a préconisé, dans ce sens, "le recours aux barrages à hauteur de 20%, aux nappes phréatiques à taux égal et aux stations de dessalement pour le restant afin de préserver les réserves stratégiques nationales en eau".

Le chef de l'Etat a, par ailleurs ordonné, de "charger un bureau d'études ou une commission composée de cadres du secteur d'un audit des opérations de distribution et de consommation d'eau".

APS