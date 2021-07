Publication d'un guide de recrutement dans les établissements de formation de l'ANP

Un guide de recrutement dans les établissements de formation de l'Armée nationale populaire (ANP) pour l'année 2021, a été publiée sur le site du ministère de la Défense nationale (www.mdn.dz).

Le guide présente les conditions de recrutement des officiers dans les établissements de formation de l'ANP pour les titulaires du baccalauréat 2021 et de diplômes universitaires afin d'intégrer les différents corps, directions et départements militaires.

Il met en avant les conditions de recrutement des sous-officiers contractuels et Hommes du rang contractuel ainsi que la constitution du dossier de préinscription et d'incorporation pour toutes les catégories.

Il s'agit, entre autre, des conditions de recrutement dans les établissements de formation de l'ANP pour intégrer les forces terrestres, aériennes et navales ainsi que la Gendarmerie nationale et la Garde républicaine.

Le guide cite notamment les conditions pour le recrutement au sein du département transmissions, systèmes d'information et guerre électronique, de la Direction centrale de l'intendance, de celle du matériel, des carburants, des services de santé militaires et de la Direction de la communication de l'information et de l'orientation, ainsi que la Direction des écoles des cadets de la nation.

Il met, par ailleurs, en avant les différents écoles et établissements de formation relevant de l'ANP et les conditions de recrutement dans chacun de ces établissements telles que les notes et diplômes requis, la durée de formation et le lieu de dépôt du dossier.

Lien vers le guide : https://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/recrutement/images/guide2021f... f.

APS