Les perspectives de la coopération commerciale algéro-américaine passées en revue

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a examiné avec le secrétaire d'Etat adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, Joey Hood, les perspectives de la coopération commerciale entre les deux pays, précise le ministère, ce lundi, dans un communiqué. Lors de cette rencontre, le ministre a tenu à rappeler, la profondeur des relations commerciales et économiques avec les Etats-Unis, faisant part de la démarche de son département tendant aujourd’hui à hisser le volume des échanges commerciaux et à examiner les opportunités du partenariat dans le cadre d’un accord gagnant-gagnant.

L’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) permettra à l’Algérie d’offrir des chances plus efficaces à ses partenaires, a-t-il souligné, expliquant le plan d’action du Gouvernement qui veille à attirer les investissements étrangers et à favoriser un climat des affaires prometteur et créateur de richesse.

De son côté, le diplomate américain s’est félicité du niveau du partenariat atteint jusqu’à présent, affichant la disposition de son pays à échanger les expériences et expertises dans divers domaines.

Les deux parties ont convenu d’organiser des visites mutuelles des hommes d’affaires des deux pays, ainsi que des expositions commerciales pour faire connaitre les produits locaux respectifs.

APS