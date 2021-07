Baccalauréat 2021: la plateforme des préinscriptions universitaires accessible dès mardi soir

La plateforme dédiée aux préinscriptions universitaires au titre de l'année universitaire 2021-2022 sera accessible ce mardi à compter de 18h, indique un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

"Le ministère tient à informer l'ensemble des bacheliers session juin 2021 que la plateforme numérique dédiée aux préinscriptions universitaires sera accessible ce mardi à partir de 18h", précise la source, ajoutant que l'opération "se poursuivra jusqu'à jeudi. Les préinscriptions peuvent également être effectuées durant la période de confirmation des choix, à savoir le 30 et 31 juillet courant".

Le ministère avait indiqué que les nouveaux bacheliers peuvent effectuer les préinscriptions en ligne, à partir de ce mardi jusqu'au 29 juillet conformément à la circulaire ministérielle définissant les modalités et les opérations liées aux préinscriptions et l'orientation des nouveaux bacheliers vers les différents domaines, filières et spécialités de formation jusqu'à leur inscription finale dans les établissements d'enseignement supérieur.

L'opération de traitement des fiches de vœux s'étalera du 1er au 08 août prochain. Selon le calendrier des inscriptions, les résultats d'orientation des nouveaux étudiants seront annoncés dans la soirée du 08 août.

Quant aux inscriptions définitives en ligne, elles devraient intervenir du 4 au 9 septembre prochain, la période allant du 11 au 19 septembre devant être consacrée au traitement des cas spéciaux.

La tutelle avait également noté que " la numérisation sera adoptée dans les différentes étapes de la préinscription, avec activation du mécanisme d'e-paiement des droits d'inscription", faisant savoir que la préinscription, l'orientation et l'inscription finale des nouveaux bacheliers se font "en ligne exclusivement".

Pour effectuer ces opérations, un site web leur est dédié, à savoir http://www.mesrs.dz et http://www.orientation.esi.dz.

Le taux de réussite national à l'examen du Baccalauréat (session 2021) a atteint 61,17 % avec une moyenne d'admission fixée à 9,5/20, décidée pour des considérations sanitaires et psychologiques liées à la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19).