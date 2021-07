JO2020 : Lagab 36e, le Slovène Roglic médaillé d'or

Le cycliste algérien Azzedine Lagab a terminé à la 36e place de l'épreuve du contre-la-montre individuel des Jeux olympiques de Tokyo, alors que le Slovène Roglic Primoz s'est adjugé la médaille d'or, mercredi sur le circuit de Fuji international Speedway.

L'Algérien de 34 ans a terminé le parcours, long de 44km, à la 36e place avec un temps de 1:05:21, soit à plus de dix minutes de retard sur le Slovène Roglic, vainqueur de la médaille d'or olympique.

La médaille d'argent est revenue au Néerlandais Dumoulin Tom, alors que l'Australien Dennis Rohan a remporté la médaille de bronze.

Samedi, Azzedine Lagab et Hamza Mansouri avaient abandonné la course sur route, disputée sur les pentes du mont Fuji sur une distance de 234 km. La médaille d'or est revenue à l'Equatorien Richard Carapaz, devant le Belge Wout Van Aert et le Slovène Tadej Pogacar.

APS