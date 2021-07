Ligue 1 (Classement des buteurs) : Messaoudi (JSS) creuse l'écart en tête

L'attaquant international A' de la JS Saoura, Billel Messaoudi, auteur d'un but mardi soir lors de la victoire décrochée en déplacement face à l'US Biskra (2-1), a creusé l'écart en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 de football en atteignant la barre des 18 réalisations, à l'occasion de la 34 journée.

Entré en cours de jeu (62e) en remplacement de Zaïdi, Messaoudi est parvenu vingt minutes plus tard à provoquer un penalty et à le transformer lui-même (83e), offrant à son équipe un précieux succès dans la course au titre. Une victoire qui a permis à la JSS de rejoindre l'ES Sétif à la deuxième place au classement, avec 62 points chacun.

Messaoudi, muet depuis la 26e journée en raison notamment d'une blessure qui l'a éloigné des terrains, compte désormais trois buts d'avance sur ses poursuivants directs : Amir Sayoud (CR Belouizdad) et Mohamed Amine Amoura (ES Sétif). Ce dernier a raté le déplacement de son équipe à Chlef (1-1) pour cause de suspension.

Ce trio de tête est talonné de près par trois joueurs qui comptent 13 buts chacun : Ismaïl Belkacemi (USM Alger), Hicham Khalfallah (CR Belouizdad) et Kheireddine Merzougui (CR Belouizdad).

Pour rappel, trois joueurs avaient terminé co-meilleurs buteurs lors de la saison 2019-2020, suspendue en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Il sÆagit de Mohamed Amine Abid (CS Constantine), Mohamed Tiaïba (AS Aïn M'lila puis Al-Taee Hail --Arabie saoudite-- puis AS Aïn M'lila) et Abdennour Belhocini (USM Bel-Abbès puis Umm-Salal et Al-Wakrah/Qatar) avec 10 buts chacun.