Sonatrach: Les admis au concours de recrutement à Touggourt et Ouargla connus en août prochain

Le Groupe Sonatrach dévoilera, août prochain, la liste des candidats retenus au concours de recrutement organisé du 10 au 15 juillet courant en faveur des jeunes des wilayas de Touggourt et de Ouargla, a fait savoir, mercredi à Boumerdes, le Président directeur général du Groupe, Toufik Hakkar.

Le PDG de Sonatrach s'exprimait lors d'une visite à l'Institut algérien de pétrole (IAP) pour s'enquérir du déroulement de l'opération de correction des copies d'examen des candidats, au titre du concours de recrutement lancé par le Groupe pour 225 postes à pourvoir.

Il a indiqué, à cette occasion, que la correction des copies d'examen des candidats s'achèvera fin juillet courant et les résultats seront dévoilés, début août prochain, à travers les agences d'emploi locales concernées.

M. Hakkar a ajouté que ce recrutement permettra à son Groupe de renforcer ses structures avec des cadres compétents dans les différents domaines".

Afin d'offrir l'opportunité de participation au concours pour davantage de jeunes des deux wilayas, le PDG a rappelé que Sonatrach avait pris une série de mesures dont l'organisation de l'examen en français et en arabe et la désignation de surveillants et d'observateurs représentant les différents secteurs et la société civile pour le suivi du déroulement de l'examen ainsi que la correction.

Depuis l'annonce de ce concours, les services du groupe ont reçu, par le biais de l'agence locale de l'emploi, quelque 2900 demandes de participation au concours au niveau des deux wilayas, a-t-il précisé, indiquant que 2100 candidats (75 %), soit près de 13 demandes pour chaque poste d'emploi proposé au concours (225 postes) étaient présents à l'examen.

Le PDG du groupe Sonatrach a également inspecté les différents services techniques pour s'enquérir de l'opération de correction des copies d'examen.

APS