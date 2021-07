Arrestation de deux individus impliqués dans la diffusion de publications subversives via l'espace virtuel

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté deux individus impliqués dans la diffusion de publications subversives via l'espace virtuel portant atteinte à la sécurité et à l'ordre public, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"Dans le cadre de la lutte contre les crimes liés aux Technologies de l'information et de la communication, les services de la sûreté de wilaya d'Alger représentés par la Division centre de la police judiciaire ont arrêté, dans deux opérations distinctes, deux individus impliqués dans la diffusion de publications subversives via l'espace virtuel portant atteinte à la sécurité et à l'ordre public", lit-on dans le communiqué.

Ces deux opérations, menées sous la supervision du parquet territorialement compétent, font suite à des informations faisant état d'une activité suspecte d'un groupe d’individus, via des pages électroniques, visant à porter atteinte à l'intérêt national.

Les investigations des services de la police ont permis d'identifier et d'arrêter les deux suspects qui avaient en leur possession deux smart-phones.

Après parachèvement de la procédure juridique, les deux suspects ont été présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes, ajoute la même source.

APS