Zaghdar se réunit avec les responsables de Madar Holding

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a reçu mercredi les responsables de Madar Holding-SPA et ses filiales pour débattre de sa situation, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Madar Holding est le groupe le plus solide à présent, note le communiqué, eu égard à sa trajectoire de développement, ses projets concrétisés dans divers secteurs d’activité et ses perspectives.

Le Groupe est né de la restructuration de la Société Nationale des Tabacs et Allumettes (SNTA), donnant lieu à six filiales spécialisées notamment dans l’agroalimentaire "GLOBAL AGRI-FOOD", l’emballage "Advanced Pro Pack Print", le gardiennage et la surveillance "EL-HAFDH" ainsi que dans l’investissement financier "ICOSIA Capital".

Lors de son intervention, le ministre s'est félicité de la vision prospective du Groupe dans le choix de projets rentables grâce à une dimension stratégique basée sur l’intégration.

Passant en revue les résultats atteints par Madar Holding, le ministre a affirmé qu’une telle performance lui permettrait, dans le cadre des réformes structurelles, de soutenir des unités d’autres groupes industriels et leur procurer richesse et postes d’emploi.

M. Zeghdar a enfin préconisé que le Groupe puisse investir dans sa gouvernance et son ingénierie financière efficace pour mener à bien des partenariats avec d’autres groupes industriels publics, dans le but de réduire la facture des importations et hisser le niveau des exportations,a conclu le communiqué.