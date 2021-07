Entretien Lamamra-Bankole Adeoye: Les perspectives de règlement des conflits en Afrique examinées

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a examiné avec le Commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA) M. Bankole Adeoye , les principaux conflits et crises dans le continent africain et les perspectives de leur règlement.

"Nous avons passé en revue avec le Commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l`Union africaine (UA), Bankole Adeoye les principaux conflits et crises dans le continent ainsi que les perspectives de leur règlement", a posté jeudi M. Lamamara sur son compte tweeter.

L’entretien a été l’occasion de "réitéré le soutien et la disposition de l'Algérie à contribuer efficacement au renforcement des efforts pour relever les différents défis et consacrer le principe de solutions africaines aux problèmes africains", a-t-il ajouté.

Ramtane Lamamra a entamé mercredi une visite de travail de deux jours en Ethiopie, en qualité d’Envoyé spécial du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.