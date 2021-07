CADC : projection virtuelle d’une série de films à partir de vendredi

Le Centre algérien de développement du cinéma (CADC) a annoncé la reprise d’une série de projections virtuelles de films documentaires, fiction et pour enfants sur sa page Facebook, suite à la fermeture des salles de cinéma imposée par la situation sanitaire critique.

Intervenant, ce jeudi, sur les ondes de la Radio Chaîne 3, le chargé de communication au sein de la CADC, Aziz Hamdi, a fait savoir que « vue de la situation sanitaire critique et la fermeture des salles du cinéma, ainsi que les espaces culturels, le CDAC a lancé l’initiative de projection en ligne via sa page Facebook, en choisissant une série de films fiction, documentaire, et des films d’animation pour enfants ».

Pour la première projection, le choix s’est porté sur le film « Lalla Z'bida », du réalisateur algérien, Yahia Mouzahem. Cette fiction, produite dans le cadre de « Constantine, capitale de la culture arabe», sera projetée ce vendredi, à 22h30, sur la page Facebook du CADC.