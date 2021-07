Lamamra arrive à Khartoum pour une visite de travail de deux jours

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra est arrivé, vendredi matin, à Khartoum (Soudan) pour une visite de travail de deux jours.

"Je suis arrivé ce matin à Khartoum pour une visite de travail de deux jours et je tiens à exprimer mes remerciements à mon homologue, Mariam El Sadiq El Mahdi pour l'hospitalité et le bon accueil qui m'ont été réservés. Je suis impatient de me réunir avec vous et avec les hautes autorités de la République du Soudan", a écrit M. Lamamra dans un tweet.

APS