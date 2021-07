Pr Rachid Belhadj : il faut doter les grandes structures de santé de générateurs d’oxygène

La situation engendrée, ces derniers jours, par la propagation de la Covid-19 est « alarmante ». Le nombre de décès est en constante hausse, dont certaines victimes succombent à cause du manque d’oxygène. Le professeur Rachid Belhadj, directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha Pacha, tire la sonnette d’alarme et il n’écarte pas une quatrième vague encore plus virulente.

Interrogé par le journaliste de la radio Chaine 3, Ahcène Chemache, le professeur Belhadj s’est montré préoccuper par la situation qui sévit dans les structures de santé. « La situation que nous vivons est préoccupante », a-t-il confié en précisant que le nombre de décès enregistrés augmente « en raison de la virulence du virus et du manque d’oxygène ».

« Avec cette troisième vague, et particulièrement depuis le 21 juillet dernier, nous avons eu d’importantes perturbations en matière d’approvisionnement en oxygène », indique-t-il.

Le directeur des activités médicales et paramédicales évoque une situation de Burn-out du personnel médical qui, en plus de la fatigue, « assiste impuissant à la mort des patients par manque de pression d’oxygène ».

Selon le Professeur, « cette pénurie est due à la forte demande occasionnée par la hausse du nombre de malades qui ont atteint des formes graves et qui nécessitent une oxygénothérapie à un débit très élevé ».

Redoutant une aggravation de la situation et n’écartant pas une éventuelle quatrième vague, Rachid Belhadj réitère son appel aux autorités à doter les grandes structures de santé de générateurs pour qu’ils puissent avoir leur autonomie en oxygène.

S’adressant aux citoyens, le professeur demande une solidarité active et responsable. Il les exhorte à se faire vacciner et à respect les mesures de prévention.