Le ministère de la Communication a décidé samedi de retirer l'accréditation octroyée à la représentation à Alger de la chaîne de télévision d'information arabe "El Arabia", indique un communiqué du Ministère.

Ce retrait est motivé par "le non respect par cette chaîne des règles de la déontologie professionnelle et son recours à la désinformation et à la manipulation", précise la même source.