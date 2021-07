Saïd Chanegriha préside une cérémonie en l'honneur des Cadets de la Nation, lauréats du Baccalauréat et du BEM

Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présidé samedi, au Cercle national de l'Armée, une cérémonie en l'honneur des Cadets de la Nation, lauréats du Baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen, dans laquelle il a souligné que ces résultats honorifiques "n'ont pas surgi du néant" mais sont "le fruit d'une stratégie perspicace" , adoptée par le Haut commandement de l'ANP.

"Suite aux remarquables résultats obtenus par les Cadettes et Cadets de la Nation à l'épreuve du Baccalauréat, session juin 2021, Monsieur le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présidé ce samedi 31 juillet 2021, au Cercle national de l'Armée, une cérémonie en l'honneur des Cadets de la Nation, lauréats du Baccalauréat et du Brevet d’Enseignement Moyen", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Etaient présents à cette cérémonie, "le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, le Commandant de la 1ère Région militaire, les Chefs des Départements du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'Armée nationale populaire, les Directeurs et Chefs des services centraux, ainsi que les parents des élèves récompensés", ajoute la même source, notant que la cérémonie a été organisée avec le strict respect des mesures préventives anti-Covid-19.

A cette occasion, le Général de Corps d'Armée a prononcé une allocution, lors de laquelle il a transmis les félicitations du président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale à tous les Cadets pour leur succès dans ces épreuves, soulignant que cet "exploit vient s'ajouter aux réussites sans cesse enregistrées par l'ANP sur tous les plans".

"Suite aux remarquables résultats que vous avez obtenus aux épreuves du Baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen, session de juin 2021, il me plaît de vous transmettre les félicitations de Monsieur le président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, comme il me réjouit de vous adresser à mon tour mes vives félicitations, ainsi qu'à l'ensemble des Cadettes et Cadets, qui ont réussi à décrocher ces diplômes, mes sincères félicitations pour ce bel exploit, qui s'ajoute aux exploits et réussites sans cesse enregistrés par l'ANP, sur tous les plans", a déclaré M. Chanegriha.

"Je tiens à souligner, une nouvelle fois, que ces résultats honorifiques n'ont pas surgi du néant et qu’ils sont le fruit d'une stratégie perspicace, adoptée par le Haut commandement, dans le domaine de la formation, en faisant, notamment, primer davantage la qualité sur la quantité et en réunissant les facteurs de réussite pour l'ensemble de nos écoles militaires et pour ces viviers d'enseignement, en particulier", a-t-il ajouté.

Le Général de Corps d'Armée a souligné également que le mérite revient également aux "cadres et enseignants de ces écoles auxquels je tiens à adresser les marques de remerciements et de reconnaissance les plus sincères, pour les efforts considérables qu'ils ont consentis, visant à promouvoir l'acquisition scientifique des Cadets de la Nation au niveau escompté".

Le Chef d'état-major de l'ANP a relevé, par la même occasion, que "les excellents résultats" enregistrés, constituent "une source de motivation pour faire des Ecoles des Cadets de la Nation une source intarissable de potentialités humaines hautement qualifiées et remplissant tous les critères".

"L'ambition de l'ANP, digne héritière de l'ALN, de développer ses composantes, en se basant sur les potentialités et les aptitudes de ses enfants, est une ambition sans limites et pour laquelle je valorise non seulement les résultats enregistrés dans ces deux épreuves, mais aussi je vous appelle, aujourd’hui, à en tirer la motivation, pour faire des Ecoles des Cadets de la Nation, tel que nous l'avons toujours voulu, une source intarissable de potentialités humaines hautement qualifiées et remplissant tous les critères", a-t-il relevé.

A cette occasion, M. Chanegriha a souligné, de nouveau, l'"engagement du Haut Commandement à œuvrer dans le sens de la réussite du processus des Ecoles des Cadets de la Nation, mu par son souci de renforcer les rangs de l'ANP, en jeunes élites, conscientes, motivées et préparées à être les cadres de demain, en ayant comme devise l'assimilation du savoir, dans toutes ses branches, et l'imprégnation des valeurs nationales et des principes de notre Glorieuse Révolution, qui a jeté les bases des écoles des cadets de la révolution".

"Nous considérons que ce processus d'investissement dans le facteur humain est prometteur et nécessaire, en ce qu'il jette les ponts entre l'Armée et sa profondeur populaire, à travers tout le pays", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le communiqué du MDN fait savoir que les promotions des Ecoles des Cadets de la Nation des cycles secondaire et moyen, ont enregistré, cette année, d'"excellents résultats, où (691) cadets ont obtenu leur baccalauréat avec un taux de réussite de 99,14%, alors que (1.377) cadets ont obtenu l’examen du Brevet d’Enseignement Moyen avec un taux de réussite de 99,71%".

A la fin de la cérémonie, l'occasion a été donnée à une Cadette et un Cadet pour prononcer deux allocutions au nom de leurs camarades, avant que le Général de Corps d'Armée ne prenne un photo-souvenir avec les Cadets honorés et leurs familles.(APS)