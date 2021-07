ONS : les prix à la consommation en baisse de 1,1% sur un mois en juin

Les prix à la consommation en Algérie ont reculé de 1,1% sur un mois en juin dernier, aidés principalement par la baisse des prix des biens alimentaires, a appris l'APS auprès de l'Office national des statiques (ONS).

La baisse de l'indice général des prix à la consommation, au niveau national, s'explique par le repli de 2,7% des prix des biens alimentaires alors que ceux des autres catégories de biens et services sont restés stables en juin par rapport au mois précédent.

Ainsi, les prix d'habillement et chaussures ont connu une variation de 0,31%, ceux de logement de 0,26%, selon les données de l'ONS.

La même tendance a été enregistrée pour les catégories de produits de santé et d'hygiène corporelle (+0,27%), de transport et communication (+0,15%), d'éducation et culture (+0,08%), de meubles et articles d'ameublement (+0,13%), ainsi que les produits divers (0,16%).

Sur un an, la variation de l'indice général des prix à la consommation est de 4,12%.

Les plus fortes hausses ont touché notamment les groupes de produits d'éducation et culture (8,23%) et de produits divers (8,23%), tandis que les prix des produits alimentaires sont accrus de 3,79%.

L'indice national des prix à la consommation est établi sur la base d'observation des prix effectuée auprès d'un échantillon de 17 villes et villages représentatifs des différentes régions du pays.

A la ville d'Alger, l'indice des prix à la consommation a connu une légère baisse de 0,5% en juin dernier par rapport au mois de mai.

Corrigé des variations saisonnières, l'indice des prix à la consommation de la ville d'Alger a enregistré, pour le mois de juin 2021, une baisse de 0,4% par rapport au mois écoulé.

L'ONS rappelle que le même mois de l'année précédente s'est caractérisé par une variation positive (0,2% en juin 2020 par rapport à mai 2020).

Les produits alimentaires accusent un recul de 1,3% dans la capitale, traduisant ainsi une baisse des prix des produits agricoles frais, malgré une augmentation de ceux des produits alimentaires industriels.

En effet, les prix des produits agricoles frais ont affiché en juin dernier une baisse de près de 4,9% par rapport à mai, induite essentiellement par une chute des prix des légumes (-11,6%), des fruits (-2,6%), de la pomme de terre (-12,2%) et de la viande blanche (-3,0%).

En revanche, des évolutions positives ont été observées pour les oeufs (+3,2%) et à un degré moindre la viande rouge avec (+0,3%), relève la même source.

Concernant les produits alimentaires industriels, les prix se sont caractérisés par une hausse de 2,2%, traduisant un relèvement des prix des huiles et graisses (+14,9%) et des sucres et produits sucrés (+2,4%) en juin dernier par rapport au mois de mai.

Les prix des produits manufacturés et les services ont connu des variations respectives de +0,3% et +0,1%, note encore l'ONS.

Par rapport au mois de juin 2020, la croissance des prix à la consommation est de 5,4%.

Le rythme d'inflation annuel (juillet 2020 à juin 2021/juillet 2019 à juin 2020) est de +4,1%, selon les données de l'office.

Pour rappel, le taux d'inflation en 2020 avait atteint 2,4% contre 2% en 2019, selon les données consolidées de l'ONS.

APS