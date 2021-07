Lamamra arrive au Caire, en qualité d'envoyé spécial du Président Tebboune

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra est arrivé samedi au Caire pour une visite de travail, en qualité d’envoyé spécial du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

"Je viens d’atterrir à l’instant même au Caire dans une visite de travail, en qualité d’envoyé spécial du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune", a twitté M.

Lamamra, ajoutant " je vais m’entretenir en cette fin d’après-midi avec mon frère et camarade, Sameh Chokri, et demain avec les autorités de la République arabe d’Egypte, pays frère, ainsi qu’avec le Secrétaire général (SG) de la Ligue arabe".

Plus tôt dans la journée, M.Lamamra s’était rendu au Soudan où il a été reçu par le Président du Conseil de Souveraineté, le Général d’Armée Abdel Fattah Al-Burhan à qui il a transmis un message du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

D’autre part, M.Lamamra a été reçu par le Président du Conseil des ministres, Abdallah Hamdok, avec lequel il avait exploré les voies et moyens permettant de traduire la volonté commune de rehausser la coopération bilatérale dans tous les domaines et promouvoir les efforts conjoints à l’ombre des défis multiples liés à la paix et à la sécurité dans leurs espaces respectifs.

Le chef de la diplomatie algérienne a également eu une séance de consultations approfondies avec son homologue soudanaise, Mariam Sadek al-Mahdi.

Les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations politiques prévalant entre les deux pays et ont réitéré leur engagement à œuvrer de concert au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines stratégiques.

Mercredi, M.Lamamra a été reçu en audience à Addis-Abeba par la présidente de la République d'Ethiopie, Sahle-Work Zewde, à qui il a transmis les salutations chaleureuses et fraternelles de son frère le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Tout en saluant le rôle de l'Algérie et ses contributions majeures au service de la paix et de la stabilité en Afrique, notamment sa médiation réussie entre l’Ethiopie et l’Erythrée, elle a chargé M.Lamamra de transmettre au Président de la République ses cordiales salutations et ses meilleurs vœux de progrès et de prospérité pour l’Etat et le peuple algériens.

"J’ai eu l’honneur de rencontrer aujourd’hui, la Présidente de la République d’Ethiopie, Mme Sahle-Work Zewde, à qui j’ai transmis les salutations fraternelles et le contenu du message que m’a confiée le Président de la République", a écrit M.Lamamra sur son compte Twitter.

"Nous avons discuté de plusieurs sujets liés aux relations stratégiques entre l’Algérie et l’Ethiopie, ainsi que de la situation de paix et de sécurité sur le continent africain, en sus des perspectives de renforcement du partenariat afro-arabe", a-t-il ajouté.

Le Ministre des Affaires Etrangères a également été reçu par le Premier-ministre éthiopien, Abiy Ahmed.L'audience a été mise à profit pour réaffirmer l'attachement des deux parties au partenariat stratégique entre les deux pays et leur aspiration commune à promouvoir la paix et la stabilité partout sur le continent, ainsi que la solidarité et la coopération entre les instances africain et arabe.

