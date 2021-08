Turquie: touristes et résidents locaux évacués pour fuir les incendies dans le sud du pays

Touristes étrangers et habitants turcs ont été évacués de leurs hôtels et domiciles dimanche dans le sud de la Turquie face à la progression des incendies qui ravagent le pays depuis cinq jours et ont fait six morts.

Dans la station balnéaire huppée de Bodrum, un quartier a été évacué, alors que les flammes étaient attisées par des vents forts provenant du district de Milas situé à proximité, a rapporté la chaîne de télévision CNN Turquie. Incapables de prendre la route, 540 personnes ont été évacuées par bateau, selon la chaîne.

Dans la ville touristique d'Antalya, d'autres évacuations ont également eu lieu, selon la chaîne NTV, qui a montré des images de fumées noires enveloppant des maisons.

La Turquie subit actuellement les pires incendies depuis au moins une décennie, selon des données officielles, avec près de 95.000 hectares brûlés jusqu'à présent en 2021, contre une moyenne de 13.516 à ce stade de l'année entre 2008 et 2020.

Le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts, Bekir Pakdemirli, a déclaré que 107 des 112 feux de forêts étaient désormais sous contrôle, mais que dans les régions touristiques d'Antalya et de Mugla, les incendies persistaient.

Les températures devraient rester élevées après des records atteints le mois dernier, tel 49,1 C enregistré le 20 juillet dernier à Cizre (extrême sud-est du pays, dans l'Anatolie). Le mercure devrait ainsi atteindre les 40 C à Antalya, lundi, selon les prévisions.

Le ministère turc de la Défense a publié des images prises par satellite montrant l'importance des dégâts sur les forêts, rendues noires de suie et avec des fumées toujours visibles.

Selon des données publiées par l'Union Européenne, la Turquie a été ravagée par 133 incendies en 2021 jusqu'ici, comparé à une moyenne de 43 entre 2008 et 2020.

APS