2e campagne de vaccination contre la Covid-19 au profit des travailleurs de la Radio Algérienne

Une deuxième campagne de vaccination contre la Covid-19 est lancée, ce lundi matin, à la Radio Algérienne. Durant deux jours, soit les 02 et 03 août, l’opération sera organisée au niveau du Centre Culturel Aïssa Messaoudi et sera ouverte aux travailleurs des deux entreprises, à savoir la Radio et la Télévision Algériennes.

Cette deuxième campagne vise à donner aux travailleurs une opportunité supplémentaire de se faire vacciner et reconduit le protocole sanitaire adopté lors de la première campagne de vaccination, dirigée par une équipe médicale de l’EPSP Sidi M’hamed Bouchenafa, qui s’est achevée le 13 juillet dernier et qui a permis la vaccination de 1031 travailleurs, soit le tiers des effectifs. Ils recevront leurs deuxièmes doses, à la fin de la semaine en cours.

« Nous espérons qu’à travers l’organisation de cette opération, la Radio Algérienne et la télévision publique ont participé à protéger leurs travailleurs et ont, dans une certaine mesure, participé à protéger leur entourage et la société algérienne », a affirmé le Directeur général de l’EPRS, Mohamed Baghali, à l’issue d’une cérémonie organisée en l’honneur de l’équipe médicale, mobilisée pour vacciner les travailleurs.