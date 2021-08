JO 2020 – 11e journée : Imène Khelif à une victoire de la médaille olympique

La pugiliste algérienne Imène Khelif (60 kg) tentera de passer pour les demi-finales des Jeux Olympiques 2020, et ainsi assurer une médaille de bronze, en donnant la réplique à l’Irlandaise Kellie Anne Harrington, ce lundi dans l’Arena de Kokugikan.

Lundi, Imène Khelif a rendez-vous avec l’histoire. Pour la première participation de la boxe algérienne aux joutes olympiques, Khelif, l’un des trois représentantes du noble art algérien, va essayer d’assurer une médaille, et ce, en se qualifiant pour le carré d’As de la catégorie des poids légers.

Toutefois, la tâche de la native de Tiaret s’apparente à une mission impossible. Et pour cause, après avoir dominé lors de son premier combat la Tunisienne, Mariem Homrani, l’Algérienne va croiser les gants en quarts de finale (04h35 algérienne) avec l’Irlandaise Kellie Anne Harrington, tête de série numéro une, championne du monde amateur en 2018.

Pour sa part, la porte-drapeau de la délégation irlandaise a surclassé l'Italienne Rebecca Nicoli lors de sa première apparition sur le ring tokyoïte.

Entrée en lice de Triki

L’autre chance de médaille algérienne repose sur les épaules de Mohamed Tahar Yasser Triki. Le sauteur fera son entrée en lice dans le concours du triple saut à 01h00 (algérienne) du matin et tentera lui aussi de se qualifier pour la finale.

Outre la boxe et l’athlétisme, il y aura également de la lutte au programme de la délégation algérienne. Abdelmalek Merabet (67 kg) et Bachid Sid Azara (87 kg), en lutte gréco-romaine, vont essayer de faire mieux que leurs compatriotes, Fergat et Boudjemline.

Le premier sera opposé au Coréen Hansu Ryu (12h00 algérienne), tandis que le second affrontera le Chinois Fei Peng en 8e de finale, à partir de 12h00 (algérienne).

