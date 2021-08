Le Président Tebboune adresse un message de condoléances à la famille de Cheikh Belhadj Mohamed Ben Baba

​Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Cheikh Belhadj Mohamed Ben Baba.

"C'est avec une grande affliction et une profonde amertume que nous avons reçu la nouvelle du décès de l'éminent Cheikh Belhdj Mohamed Ben Baba", a écrit le président de la République dans un message de condoléances publié lundi sur la page Facebook de la Présidence de la République.

"Nous partageons votre douleur, honorables frères de la Vallée du M’zab dans la wilaya de Ghardaïa, suite à la disparition de ce personnage authentique qui, très jeune, s'est abreuvé aux sources du Saint Coran qu'il a appris par cœur dans son village natal (Ecole El-Hayat à El Guerrara).

Après des études en jurisprudence à l'Université d'Ez-Zitouna, son parcours fut couronné par une Licence en Sciences islamiques et Droit à l’université de Tunis", lit-on dans le message.

"Autant de qualifications scientifiques qui ont valu au défunt une place de choix parmi nos éminents savants et lui ont permis d'exercer son métier d'éducateur à l’école El-Hayet à El Guerrara, une mission accomplie avec brio par le disciple et digne héritier de son maître, le savant Bayoudh, paix à son âme", a-t-il ajouté.

Pour le président de la République, "le défunt a toujours fait montre de sagesse et de clairvoyance au sein des Halaqate de Ammi Saïd et de la Halaqa de Azzaba, de même qu’il était un membre influent auquel on recourait toujours à chaque fois qu’il s’agissait d'interrogations en matière de fondements de la religion au sein du Haut conseil islamique (HCI)".

"En cette douloureuse épreuve, je présente mes condoléances les plus attristées et ma profonde sympathie à la famille du défunt, à nos honorables chouyoukh, imams et tous nos frères dans la Vallée du M’zab à Ghardaïa, priant le Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu’Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle.

Puisse Dieu vous assister et vous accorder patience et réconfort", a conclu le Président Tebboune.