Le Pr Kamel Sanhadji recommande d’aménager des structures régionales dédiées au Covid-19

Créée durant la pandémie, l’Agence nationale de sécurité sanitaire a entamé cette semaine un diagnostic de la troisième vague de Covid-19. « Depuis ce samedi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire a réuni des experts et spécialistes dans plusieurs domaines pour mettre en place une cartographie de la situation sanitaire actuelle », annonce, ce mardi matin, le président de l’Agence, dans l’Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

« Le groupe d’expert va proposer différentes actions à mener », explique le Pr Sanhadji qui précise que « cette stratégie sera mise à la disposition du président de la République. ».

« Des diagnostics précis ont été faits par rapport aux problèmes d’oxygène, de réanimation, de prise en charge des patients et de la vaccination.» D’ores et déjà, il recommande de mettre en place plusieurs grandes structures dédiées au Covid-19, pour améliorer la prise en charge des patients et soulager les équipes médicales. « Il faut externaliser la prise en charge des patients Covid-19 et les sortir des hôpitaux, car le variant Delta est aussi contagieux que la varicelle », explique le spécialiste.

Pour le Pr Sanhadji, le risque que des patients contaminés se retrouvent en réanimation est proportionnel à la forte propagation du Delta. C’est pourquoi, il recommande de les isoler et de mutualiser les moyens de prise en charge : « il faudrait réaliser quatre grands centres, à l’est, à l’ouest, au centre et au sud, choisir des lieux comme la Foire ou autres, les équiper avec une centrale à oxygène et mettre des milliers de lits dans des box.»

Regrouper les patients Covid pour mutualiser les moyens humains et matériels

Selon lui, « cela aurait réglé le problème de transport de l’oxygène, de vétusté des installations dans les hôpitaux, permit un meilleur isolement des patients dans ces quelques centres et surtout, pour le personnel soignant qui est à genou, on peut faire des équipes qui se relayent, seulement dans ces quatre centres.» Le Pr Sanhadji préconise d’accélérer le rythme de la vaccination afin d’atteindre l’immunité collective. Pour cela, il propose d’inoculer « une seule dose aux personnes ayant déjà contracté le virus.» Il précise que des études prouvent l’efficacité de cette pratique et qu’il faut « élargir la vaccination aux enfants ».

L’expert recommande également l’utilisation de « l’eau de mer pour décontaminer les villes côtières. » Il met en garde contre « les dangers futurs, sur la santé et l’environnement, de l’usage abusif de produits chimiques pour désinfecter les lieux publics. »