Covid-19 : accélérer la vaccination du personnel éducatif en prévision de la rentrée social

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a mis l'accent, samedi à Alger, sur l'impérative mobilisation de tout un chacun pour l'accélération de la vaccination des personnels du secteur contre la covid-19 en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Présidant l'installation des membres de la Commission nationale des œuvres sociales du personnel de l'éducation, M. Belabed a indiqué avoir recommandé aux membres de cette commission d'oeuvrer à l'accélération de la vaccination des personnels du secteur au niveau des centre de médecine de travail au niveau de 41 wilayas.

Dans ce sillage, le ministre a souligné l'importance de l'exploitation de ces structures pour toucher le plus grand nombre possible d'employés du secteur notamment les malades chroniques et les femmes enceintes avant la prochaine rentrée scolaire car, affirme-t-il, la vaccination est "un devoir national". Il a appelé également à l'activation des unités de dépistage et de suivi sanitaire dans l'opération de vaccination.

Par ailleurs, le ministre de l'Education nationale a appelé les membres de la Commission à la "rationalisation des dépenses pour que toutes les catégories du secteur puissent profiter des fonds des œuvres sociales", rappelant que "l'installation des membres de la Commission nationale, élus juillet dernier, sera suivie par l'installation des membres de comités de wilaya dans les prochains jours".

La commission nationale des œuvres sociales de l'Education est régie par la loi 01-12 et soumise a des mécanismes juridiques pour disposer de l'argent public, entre autres, avoir un donneur d'ordre et un contrôle financier. Elle est soumise aussi aux structures nationales de contrôle à l'image du secrétariat général des finances et la cour des comptes.

Lors d’une réunion tenue, mercredi dernier, en visioconférence avec les directeurs de l'Education des wilayas du pays, M. Belabed, a plaidé pour une opération de vaccination de tous les fonctionnaires des directions de l'Education et à sa généralisation aux enseignants et employés dans les établissements scolaires en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

A rappeler que la rentrée scolaire au titre de l'année 2021/2022 sera le 7 septembre prochain pour les élèves.